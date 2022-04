I convocati di Torino-Milan, sfida in programma all’Olimpico Grande Torino alle ore 20.45: ecco chi è stato convocato dai due allenatori

Juric perde Mandragora, fuori anche Djidji, Sanabria e Zaza che potrebbero tornare dalla prossima giornata. Sempre fermo ai box Praet, insieme a Fares. Per Pioli saranno inutilizzabili Romagnoli e Florenzi, oltre a Kjaer. Qui di seguito ci sono i convocati per Torino-Milan, partita della 32^ giornata di Serie A 2021/2022.

Torino-Milan, i convocati di Juric

Sono 23 i convocati di Ivan Juric per la partita contro il Milan: tra questi, oltre ai lungodegenti Fares e Praet, Edera, Djidji e Sanabria, non ci sono neanche Mandragora, Zaza e Warming. L’allenatore così ha così convocato per la prima volta due Primavera: il centrocampista Garbett e l’attaccante Akhalaia.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

Difensori: Ansaldi, Aina, Bremer, Buongiorno, Izzo, Singo, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti: Garbett, Linetty, Lukic, Pobega, Ricci.

Attaccanti: Akhalaia, Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Seck.

Torino-Milan, i convocati di Pioli

In attesa di comunicazioni