Quattro assenze dell’ultimo momento nel Milan in vista della partita con il Torino: indisponibili Ibrahimovic, Rebic, Bennacer e Castillejo

Non inizia nel migliore dei modi la trasferta del Milan in casa del Torino: all’ultimo momento Stefano Pioli ha infatti perso per infortunio Ibrahimovic, Rebic, Bennacer e Castillejo. Giocatori importanti per la squadra rossonera, soprattutto i primi tre mentre lo spagnolo è da tempo ai margini della squadra, che si aggiungono a Romagnoli, Kjaer e Florenzi nella lista degli indisponibili.