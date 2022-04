Il Milan si gioca punti per la corsa scudetto: ecco quale potrebbe essere la formazione scelta da Pioli per il match contro il Torino

La tipica formazione che il Milan di Stefano Pioli ha spesso adottato è il 4-2-3-1: i rossoneri lo confermeranno anche per la partita contro il Torino, step fondamentale per la corsa scudetto. In porta senza ombra di dubbio giocherà il numero 16, Mike Maignan, titolarissimo del Milan. In difesa sulla sinistra il solito Theo Hernandez che con la sua velocità potrebbe fare la differenza, al centro della difesa a 4 Tomori e Kalulu dovrebbero essere confermati come nelle ultime partite di campionato, mentre a destra l’assenza di Florenzi spiana la strada a Calabria che molto probabilmente partirà titolare. Sulla mediana Tonali e Bennacer avranno il compito di fermare gli assalti granata e impostare il gioco, il trio dietro alla punta potrebbe essere composto da Saelemaekers sulla destra, Leao a sinistra e Kessie dietro all’unica punta che sarà Giroud.

La probabile formazione del Milan

Questa è probabilmente la formazione che Pioli userà per provare ad avvicinarsi di qualche altro passo allo scudetto.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. A disposizione. Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Touré, Maldini, Diaz, Castillejo, Bakayoko, Messias, Krunic, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore. Pioli