La probabile formazione del Torino contro il Milan: out Mandragora, Ricci si scalda. In attacco Brekalo e Pobega dietro Belotti

L’undici del Torino per la sfida contro il Milan sembrava praticamente fatto. Poi la notizia l’ha data Ivan Juric, nella conferenza stampa della vigilia: Rolando Mandragora non ci sarà per un piccolo problema fisico. Nulla di grave, ma intanto la formazione che il tecnico aveva in mente dovrà cambiare per forza. Il principale candidato per prendere il posto di Rolly è Samuele Ricci, che va verso la seconda partita di fila da titolare, dopo quella di Salerno. L’ex Empoli si metterà nel cuore del centrocampo, con Lukic al suo fianco e il rientrante Pobega sulla trequarti. Resiste, tuttavia, l’opzione che vedrebbe il 4 e il 10 invertiti: l’uno in mezzo al campo sul centrosinistra, l’altro a supporto di Belotti come all’Arechi. Ma proprio la partita sottotono giocata in Campania da Lukic rende sfavorita questa pista.

La probabile formazione del Toro

In ogni caso, gli uomini dovrebbero essere questi, nella zona nevralgica. A loro si aggiunge Brekalo, pronto a tornare titolare a spese di Pjaca. In attacco ci sarà Belotti, mentre Singo e Vojvoda agiranno sulle fasce laterali. In difesa, un solo dubbio: sul centrosinistra è favorito Buongiorno, ma Rodriguez se la giocherà fino all’ultimo. Dalla parte opposta, accanto a Bremer, ci sarà invece Izzo. Tutti davanti al nuovo titolare della porta granata: Etrit Berisha.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Aina, Ansaldi, Rodriguez, Linetty, Pjaca, Warming, Seck, Pellegri. Allenatore. Juric

Indisponibili: Djidji, Fares, Mandragora, Praet, Sanabria, Zaza