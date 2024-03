Torino-Monza, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Si torna in campo in Serie A dopo la sosta. Torino che nella 30^ giornata di campionato, gioca in casa. L’avversario è il Monza di Palladino. Si tratta di uno scontro diretto a metà classifica, con vista sull’Europa. Toro che deve prendere i 3 punti: calcio d’inizio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Toro undicesimo a 41 punti, Monza decimo a 42 punti. Si prospetta una gara scoppiettante. Segui la diretta su Toro.it.

Torino-Monza: il prepartita

Ore 13:00 Mancano due ore all’inizio del match che vale per la 30^ giornata di Serie A. A breve, in zona stadio, sono attesi i pullman delle due squadre. Torino-Monza è uno scontro diretto per l’Europa e sono tanti i tifosi che già attendono i granata fuori dall’Olimpico Grande Torino. Oggi è previsto uno stadio pieno con oltre 26 mila spettatori.

Torino-Monza: probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della partita:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Lovato, Vojvoda, Lazaro, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. A disp. Sorrentino, Gori, Caldirola, Pereira, Donati, Machin, Akpa Akpro, Ciurria, Kyriakopoulos, V. Carboni, Popovic, Zerbin, Colombo. All. Palladino.

Torino-Monza: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Monza sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast.

Torino-Monza: le formazioni ufficiali

Torino-Monza: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15