Sintesi e commento di Torino-Monza: Zapata chiuso dai brianzoli, pericoloso il Monza con Colpani al 35′

Per la sfida al Monza Juric conferma in attacco Okereke al fianco di Zapata mentre cambia qualcosa sulla fascia sinistra: Rodriguez torna in difesa, c’è Lazaro al posto di Masina. Senza Gineitis spazio a Linetty-Ricci dal 1′, Bellanova è regolarmente in campo dopo essere tornato non al massimo dalla Nazionale. Parte decisamente meglio il Toro, pericoloso dopo appena due minuti quanto l’uscita di Di Gregorio evita al Monza che Bellanova intercetti il pallone servito all’esterno dal Vlasic. Il Toro ha il pallino ma fa fatica a costruire azioni veramente pericolose. Ancora pericolosa la squadra di Juric al 18′ quando Izzo interviene su Zapata anticipando così l’attaccante sul suggerimento di Ricci. Il Monza si difende con ordine e si affaccia raramente dalle parti di Milinkovic: al 23′ ci prova Colpani dal limite ma Tameze devia in calcio d’angolo. La più grossa occasione del Monza arriva al 35′, quando Colpani prova il tiro a giro ma Ricci riesce a deviarla evitando il peggio. Nei successivi minuti i ritmi si abbassano e si va così al riposo sullo 0-0.