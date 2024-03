Antonio Sanabria ha parlato al termine di Torino-Monza, gara vinta dai granata grazie a un gol del paraguaiano

Antonio Sanabria ha deciso la gara contro il Monza grazie a un calcio di rigore e al termine del match ha parlato ai microfoni di DAZN: “Credo che è un momento importante. Alla fine lavoriamo per questo, per poter entrare in campo e aiutare la squadra. Ci sono state partite in cui facevo fatica a segnare facendo delle prestazioni importanti ma ora sono contento per quello che sto facendo. Penso che Juric sia fondamentale, sia per me che per la squadra. Mi ha trasmesso tutta la sua fiducia e devo ringraziarlo. Europa? Ci crediamo, siamo diventati un gruppo forte e nella difficoltà siamo riusciti a uscire dal tunnel. Ma è ancora molto lunga. Dentro lo spogliatoio ci siamo chiariti, abbiamo dimostrato che quelli che non giocano entrano e danno il 100%. Cercherò sempre di dare il meglio. Il presidente è contento per la squadra”.