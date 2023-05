Ecco dove vedere Torino-Monza in TV e streaming: il calcio d’inizio è in programma il 7 maggio alle ore 15:00

Dopo il turno infrasettimanale contro la Samp, il Torino si prepara a tornare in campo questa volta tra le mura amiche per affrontare il Monza. I biancorossi, a pari punti in classifica con i granata e con gli stessi obiettivi, proveranno a fare punti al Grande Torino, che li accoglierà alle ore 15.00 di domenica 7 maggio, per la gara valida per la 34^ giornata. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.