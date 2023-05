I convocati di Torino-Monza, gara valida per la 34^ giornata di campionato che si gioca domenica 7 maggio alle ore 15

Dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro la Sampdoria e la commemorazione del 4 maggio, si torna in campo per la 34^ giornata di campionato. Torino che affronterà in casa il Monza: calcio d’inizio domenica 7 maggio alle ore 15:00. Raffaele Palladino, allenatore del Monza, contro la Roma è stato ammonito ed era in diffida, quindi non sarà in panchina contro i granata. Solo uno squalificato tra le fila dei giocatori e si tratta di Wilfried Singo. Inoltre il Toro dovrà fare a meno degli infortunati Schuurs, Radonjic, Zima, Aina e Vieira. Nel Monza non ci sarà invece Maric, con Petagna in dubbio.

I convocati di Palladino

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino;

Difensori: Donati, Pablo Marì, Marlin, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Izzo;

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Sensi, Ranocchia, Pessina, D’Alessandro, Vignato, Ciurria;

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho.

I convocati di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali