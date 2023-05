La probabile formazione del Monza di Palladino, avversaria del Torino di Juric nella 34ª giornata di campionato

Il Monza, fresco di pareggio contro la Roma, si appresta a sfidare il Torino di Juric. I brianzoli sono in un ottimo momento di forma, come dimostra l’ultima sconfitta arrivata solamente 6 giornate fa contro la Lazio. Granata che, dal canto loro, dovranno cercare di dare continuità alla vittoria contro la Sampdoria arrivata mercoledì, replicando la vittoria dell’andata, quando, alla prima giornata, Miranchuk e Sanabria regalarono i primi tre punti stagionali al Toro. Palladino potrà contare su quasi tutti gli uomini a disposizione, avendo recuperato alla vigilia Petagna, il quale è entrato in extremis nella lista dei convocati e siederà probabilmente in panchina. Fuori invece Colpani, per un risentimento muscolare della vigilia.

Monza: tutti i big in campo

Palladino, alla prima volta in carriera da allenatore contro il Toro, si affiderà al 3-4-2-1 proposto nell’ultima gara. In porta va Di Gregorio nonostante l’errore contro la Roma che aveva regalato il vantaggio ai giallorossi, coperto da Marlon, Marì e Caldirola, con l’ex Izzo che va in panchina dopo le notizie uscite in settimana. Gli esterni saranno Ciurria a destra e Carlos Augusto sulla corsia mancina, con Machin e Rovella in mezzo al campo. Sulla trequarti pronti Pessina e Caprari, a supporto dell’unica punta Dany Mota.

La probabile formazione del Monza

Ecco la probabile formazione di Palladino:

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota. A disp. Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Donati, Izzo, Machin, Barberis, Birindelli, D’Alessandro, Sensi, Ranocchia, Valoti, Vignato, Gytkjaer, Petagna. All. Citterio (Palladino squalificato).

Indisponibile: Colpani