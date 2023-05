Probabile formazione Torino / Il terminale offensivo sarà ancora una vola Sanabria, sulle fasce scelte quasi obbligate

Si entra nel rush finale di stagione. Dopo la vittoria esterna nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria, i granata di Juric tornano in campo per sfidare un Monza reduce da un periodo di forma più che buono. I brianzoli hanno pareggiato nell’ultimo turno contro la Roma per 1-1, e non perdono in campionato addirittura dalla 28ª giornata, quando la Lazio si è imposta per 2-0. Assente Singo per squalifica tra le fila della rosa granata, che dovrà anche fare a meno degli indisponibili Aina, Radonjic, Schuurs, Vieira e Zima.

Torino: Rodriguez torna in difesa

Ivan Juric si affida al consueto 3-4-2-1, che ha permesso di battere la Sampdoria nell’ultimo turno, ma dovrà fare a meno di due uomini importanti come Schuurs e Singo. In porta c’è, ovviamente, Milinkovic-Savic. Davanti a lui Djidji, Buongiorno, che torna di nuovo in mezzo come a Genova, e Rodriguez, confermato nel terzetto di difesa. Sulle fasce pronti Lazaro a destra e Vojvoda a sinistra, con il duo Ilic-Ricci in mediana. I trequartisti saranno Miranchuk e Vlasic, a supporto di Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, N’Guessan, Bayeye, Adopo, Gineitis, Linetty, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric

Squalificati: Singo.

Indisponibili: Aina, Radonjic, Schuurs, Vieira, Zima.