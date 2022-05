Torino-Napoli, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la vittoria contro l’Empoli, decisa dalla tripletta di capitan Belotti, il Torino di Ivan Juric ospita il Napoli nello stadio di casa, con l’obiettivo di mantenere il decimo posto e la parte sinistra della classifica. A tre giornate dalla fine del campionato di Serie A, il Napoli ha invece conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League, nonostante abbia dovuto abdicare anzitempo alla corsa scudetto, che è ormai un testa a testa tra Milan e Inter. La partita comincia alle ore 15, la diretta è qui su Toro.it.

Torino-Napoli: la diretta

3′ Cerca il possesso palla, il Torino, in quest’avvio.

1′ Partiti: primo pallone giocato dal Napoli.

Squadre in campo: convenevoli, poi si comincia!

PRIMO TEMPO

Torino-Napoli 0-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Zima, Aina, Ansaldi, Pobega, Linetty, Seck, Pjaca, Pellegri. Allenatore. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Mafella, Zanoli, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe, Elmas, Demme, Lobotka, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Liberti-Del Giovane. IV Uomo: Baroni. Var: Irrati. AVAR: Zufferli

Torino-Napoli: il prepartita

14.44 Le squadre rientrano negli spogliatoi: a bordocampo ad osservare tutte le fasi del riscaldamento la dirigenza al gran completo. Fra poco l’annuncio delle formazioni, poi il fischio d’inizio del match.

Ore 14.23 A ruota ecco il Torino entrare in campo per il consueto riscaldamento che precederà il fischio d’inizio di Prontera, oggi direttore di gara designato.

Ore 14.22 Fischi dello stadio per l’ingresso in campo del Napoli: la formazione di Spalletti va ad occupare la metà campo che corrisponde al settore ospiti partenopeo (che appare già colmo).

Ore 14.12 In campo i portieri del Torino: Berisha, che sarà il titolare, Milinkovic-Savic e Gemello vanno a scaldarsi sotto la Maratona come di consueto. Cinque minuti prima erano invece entrati in campo gli estremi difensori del Napoli, che hanno iniziato il riscaldamento dalla parte opposta.

Ore 13 – A due ore dal calcio d’inizio c’è attesa per l’arrivo delle due squadre allo stadio “Grande Torino”. Dopo due giorni di pioggia, sul capoluogo piemontese fa capolino un timido sole. Juric ha perso per infortunio Buongiorno, a poche ore dalla partita, a causa di un infortunio muscolare.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino-Napoli: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Napoli in diretta sarà trasmessa su Dazn, il servizio di streaming che nel triennio 2021-2024 detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A.