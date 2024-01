Torino-Napoli, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Juric contro Mazzarri, il presente del Toro contro il passato. Al Grande Torino l’occasione per i granata di ripartire dopo la battuta d’arresto di Firenze dello scorso 29 dicembre. Pure i partenopei – senza sei giocatori, tra cui Osimhen – hanno bisogno di punti e di prestazioni dopo una prima parte di stagione assolutamente al di sotto delle aspettative. Segui in diretta Torino-Napoli su Toro.it.

Torino-Napoli: il prepartita

Ore 12 Mancano circa tre ore alla partita che vedrà di fronte Torino e Napoli allo stadio Grande Torino. Sia granata che azzurri sono a caccia di punti importanti, per la classifica ma pure per il morale. Juric non avrà a disposizione Soppy e Radonjic, fuori dai convocati ma pure sul mercato, come ormai ampiamente noto. Un Napoli in emergenza che tra gli altri non avrà Osimhen, in Coppa d’Africa, e che non avrà in panchina l’ex Mazzarri, squalificato.

Torino-Napoli: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Djidji, Ricci, Gineitis, Vojvoda, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp. Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Mazzocchi, Demme, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Zerbin. All. Frustalupi (Mazzarri squalificato).

Torino-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Torino-Napoli in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti della partite di Serie A. In streaming sarà possibile vedere la partita del Toro di oggi utilizzando i dispositivi compatibili, come Smart tv, tablet, smartphone, pc.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino-Napoli: la diretta

Calcio d’inizio alle 15