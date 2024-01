Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Napoli: il gol del numero nove granata al 43′ ha portato avanti la squadra di Juric

Per la sfida al Napoli, Juric rilancia Djidji titolare per la prima volta dopo il rientro dall’infortunio. Il ballottaggio in mezzo al campo si risolve invece in favore di Ricci: è Linetty ad andare in panchina. Rispetto alla sfida contro la Fiorentina, Sanabria ritrova una maglia dal 1′ al fianco di Zapata. Di fronte un Napoli decisamente rimaneggiato: l’assenza, su tutte, è quella di Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa così come Anguissa. Al 5′ Gollini respinge in qualche modo la conclusione di Zapata, per il primo squillo della partita. Ci prova Rrhamani all’11 ma non ha nessun problema il portiere granata. Di sinistro Vlasic al 21′ manda alto su cross di Bellanova, mancando il gol veramente da distanza ravvicinata. Al 25′ la prima grossa occasione del Napoli con Raspadori che da due passi trova la risposta di Milinkovic-Savic. Prende coraggio il Toro nell’ultimo quarto d’ora: al 36′ provvidenziale Mario Rui che evita a Bellanova di deviare in porta il pallone crossato da Zapata. Il risultato cambia al 43′: punizione di Ilic sporcata da Zapata e pallone che arriva a Sanabria. Il numero nove non sbaglia e porta avanti i granata. Dopo un minuto di recupero si va al riposo col Toro avanti 1-0.