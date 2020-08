LIVE Torino-Novara: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Novara, la diretta della partita amichevole, prima uscita stagionale dei granata: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il primo Toro di Giampaolo o quantomeno quello che avrà la sua prima impronta. Dopo una decina di giorni di lavoro, Torino-Novara sarà la gara amichevole che inaugurerà la stagione dei granata. Al lavoro al Filadelfia dal 19 agosto, la squadra è ancora in attesa di rinforzi ma può contare già su tre nuovi elementi, che oggi potrebbero già scendere in campo. Sulle fasce Vagnati ha portato a Torino Vojvoda e Rodriguez, mentre in mezzo al campo c’è l’ex doriano Linetty, fortemente voluto proprio dall’allenatore. Una sfida che darà a Giampaolo e al suo staff le prima impressioni in attesa dell’avvio del campionato previsto per il prossimo 19 settembre. Segui la diretta di Torino-Novara con noi.

Torino-Novara, il prepartita

Ore 16 Mancano due ore a Torino-Novara, prima amichevole di questo precampionato dei granata. Intorno allo stadio Grande Torino, che ovviamente sarà ancora vuoto a causa della pandemia in corso, c’è poco movimento. La città di Torino non si è ancora del tutto riempita mentre per quanto riguarda la temperatura ci sono circa 20 gradi e sono previsti rovesci temporaleschi. L’arrivo delle due squadre è previsto tra le 16.15 e le 16.20. Fischio d’inizio previsto alle 18: ad arbitrare l’amichevole sarà il signor Papale della sezione di Torino. L’assente di oggi sarà Simone Verdi, che ieri durante l’allenamento è stato Fermato da un problema muscolare.

Torino-Novara, dove vederla in tv e streaming

L’amichevole Torino-Novara sarà trasmessa in diretta su Torino Channel, canale 234 di Sky, per i suoi abbonati. Su Toro.it la diretta web.

Torino-Novara, le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Novara, la diretta

Calcio d’inizio ore 18