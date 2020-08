Ansaldi: "Giampaolo mi ha sorpreso. Vorrei rimanere al Toro fino a 40 anni" - Toro.it

Le parole di Cristian Ansaldi dopo l’amichevole del Torino contro il Novara, terminata 4-1. Il commento del terzino dopo l’esordio con Giampaolo

Cristian Ansaldi commenta la vittoria del Torino contro il Novara per 4-1, prima amichevole stagionale: “La cosa più importante era provare, non il risultato. Io capitano? Pesa ma è molto bello”. Su Giampaolo: “Non me l’aspettavo così, pensa in ogni momento a giocare. Dobbiamo continuare con la grinta e il cuore, ma se ci aggiungiamo anche il gioco completiamo. Com’è in panchina? Tranquillo, ma parla perché vuole giocare. Anche se questa era solo un’amichevole… Conta i secondi che ci mettiamo a recuperare il pallone, vuole che lo facciamo subito”. Sulla forma: “Io mi sento bene e anche la squadra ha giocato ad un ritmo alto. Abbiamo poco tempo, ma abbiamo fatto solo due settimane di vacanze, quindi non abbiamo perso troppo a livello fisico. Il rinnovo? Io e la mia famiglia ci sentiamo a casa, grazie all’affetto e all’amore della gente. Il mio obiettivo è finire qui a quarant’anni, sempre pensando al bene della squadra”.