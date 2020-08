Giampaolo: "Linetty e Rodriguez affidabili, stiamo scoprendo Vojvoda" - Toro.it

Le parole del tecnico Giampaolo che fa il punto sui primi undici giorni di ritiro al Filadelfia attesa da altre due amichevoli

“Ho trovato un gruppo con tanta voglia di lavorare, non abbiamo buttato nessun allenamento. Loro si conoscono e io non li conosco, c’è molta curiosità, le cose nuove alzano sempre l’attenzione. Adesso abbiamo tanto lavoro davanti a noi e la capacità di essere sempre sul pezzo sarà determinante per quello che è la costruzione di un’idea”. Sulla prima parte di questo precampionato: “In dieci giorni di allenamenti abbiamo fatto tante cose, chiaramente per i particolari ci vorrà tempo. La squadra lavora bene. Dei tre nuovi, due li conosco e so che sono affidabili. Andiamo a scoprire Vojvoda che è stato scoutizzato dal club per tanto tempo. Ha voglia di parlare, chiede e si confronta con i miei collaboratori. Sono contento anche di lui”, ha detto il tecnico.

“Nazionale? Va bene per le ambizioni”

Poi sull’amichevole: “Queste partite servono per verificare il lavoro che abbiamo portato avanti fino a oggi. Pur essendo un’amichevole, ho chiesto alla squadra di fare le cose per bene”, ha spiegato. Ci sarà qualche giocatore che raggiungerà la propria selezione nei prossimi giorni: “Di cavilli e di step da superare ce ne sono. Sono consapevole ed è giusto che i ragazzi vadano a giocare in Nazionale. è una loro ambizione. Va bene per il loro entusiasmo. C’è tutto il tempo per lavorare. Poi due di loro li ho già avuti e mi preoccupo di meno”.

Infine sul Filadelfia: “Lì si respira appartenenza. Il Filadelfia rappresenta la storia del Toro. Allenarsi in un luogo dove si respira la storia di un club crea appartenenza. Basta sentire le parole di Vojvoda che ha detto di aver scelto il Toro proprio per la sua storia”.