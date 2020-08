Da Vojvoda a Linetty: le pagelle dei nuovi acquisti

Un tempo giocato per tutti e tre i nuovi acquisti del Torino: ecco com’è andata la prima partita di Rodriguez, Vojvoda e Linetty

Tutti e tre in campo per 45′ in Torino-Novara: Linetty e Rodriguez nella squadra del primo tempo, Vojvoda invece nel Torino decisamente più sperimentale e molto giovane del secondo tempo. Metà gara che ha già dato le prime indicazioni a Giampaolo: se Rodriguez e Linetty sono già stati allenati dal tecnico granata, l’ultimo arrivato Vojvoda si sta facendo conoscere. Ecco le pagelle dei tre nuovi acquisti granata.

Rodriguez pendolino sulla fascia

RODRIGUEZ 6.5: Tra i nuovi è quello che ha il maggior numero di giorni di lavoro sulle gambe, e si vede che fisicamente patisce meno l’impatto con la prima stagionale. Percorre su e giù la fascia destra più volte nei primi 45′ e dietro è autore di un paio di buone chiusure difensive.

Linetty, manca solo la condizione

LINETTY 6: dei tre era quello più indietro di condizione, e dal punto di vista fisico qualcosa paga infatti nel finale di primo tempo, chiuso in evidente calo. Però ci sono i movimenti giusti, quelli che Giampaolo vuole dalla mezzala schierata a sinistra. Ed è il motivo per cui sembra solo una questione di tempo per vedere il Linetty già apprezzato con la Samp.

Vojvoda, un diesel

VOJVODA 6.5: non lo aiuta essere inserito nell’undici delle cosiddette seconde linee, quello della ripresa. Soprattutto c’è da considerare che ha conosciuto i compagni tre giorni fa e nemmeno parla la nostra lingua. Un paio di incertezze nel primo quarto d’ora dove appare non concentratissimo, si scioglie un po’ col passare dei minuti fino a quando, nel finale, sradica all’avversario un pallone che sembrava perso, con grande tenacia, e serve Edera, che poi realizzerà il 4-1. Un peccato non possa rimanere a lavorare col resto della squadra dovendo raggiungere la sua Nazionale.