Le ultime dal "Grande Torino": Izzo ancora terzino, c'è De Luca - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Pro Patria, seconda amichevole per i granata di Giampaolo: granata col 4-3-1-2, Buongiorno e Milinkovic titolari

Un 4-3-1-2 di partenza nel quale mancano i calciatori impegnati con le nazionali e dunque più sperimentale del consueto. Ma Giampaolo, dal suo Torino, vuole comunque avere segnali incoraggianti dopo il 4-1 della prima uscita contro il Novara. Nella sfida contro la Pro Patria ci sarà spazio per Milinkovic-Savic in porta, al posto dell’assente Sirigu, e per Buongiorno al centro della difesa. Armando Izzo fa ancora il terzino a destra, mentre Ansaldi giocherà mezzala nel centrocampo a tre. Davanti, senza Belotti, toccherà a De Luca affiancare Zaza.

Torino-Pro Patria: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Buongiorno, Aina; Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Zaza, De Luca. A disposizione: Rosati, Zaccagno, Bremer, Segre, Falque, Rauti, Fiordaliso, Edera, Kone, Djidji, Ferigra, Celesia. All. Giampaolo

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Galli, Molinari, Cottarelli, Brignoli, Parker, Le Noci, Boffelli, Bertoni, Lombardoni, Colombo. A disposizione: Greco, Di Lernia, Compagnoni, Ballarini, Gatti, Kolaj, Piran, Fietta, Spizzichino, Pisan, Banfi, Ghioldi, Della Vedova, Ferri. All. Javorcic