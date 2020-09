LIVE Torino-Pro Patria: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Pro Patria, la diretta della partita amichevole, seconda uscita stagionale dei granata: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Comincerà alle 18 allo stadio “Grande Torino”, la seconda amichevole del nuovo Toro di Marco Giampaolo. Dopo la vittoria per 4-1 contro il Novara alla prima uscita, i granata torneranno in campo contro un’altra formazione di Serie C, l’Aurora Pro Patria. All’appello mancheranno i nazionali, oltre agli acciaccati Singo e Verdi: da Belotti a Sirigu, passando per i nuovi acquisti Linetty, Rodriguez e Vojvoda. Il tecnico potrà così sperimentare e testare tutti i calciatori a sua disposizione, sempre partendo dalla base del 4-3-1-2.

Torino-Pro Patria: il prepartita

Ore 17 – Un’ora al fischio d’inizio. La Pro Patria è scesa in campo per la ricognizione prima del riscaldamento. Sul terreno di gioco c’è il direttore dell’area tecnica Vagnati.

Ore 16 – E’ un pomeriggio nuvoloso, in cui il sole si affaccia a tratti, e per questo la temperatura è gradevole. A breve allo stadio arriveranno Torino e Pro Patria, che si sfideranno in amichevole. Qui su Toro.it potrete seguire tutti gli aggiornamenti in diretta sulla partita, la seconda della gestione Giampaolo.

Torino-Pro Patria: le formazioni ufficiali

Torino-Pro Patria: la diretta

Torino-Pro Patria: dove vederla in tv e streaming

L’amichevole Torino-Pro Patria sarà trasmessa in diretta su Torino Channel, canale 234 di Sky, per i suoi abbonati. Su Toro.it la diretta web.