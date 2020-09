Berenguer-Zaza, l'intesa c'è. Aina in difficoltà: le pagelle di Torino-Pro Patria - Toro.it

I promossi e i rimandati di Torino-Pro Patria 1-1, seconda amichevole dei granata di Giampaolo. Ecco le migliori e le peggiori prestazioni tra i granata

Il test è stato, fin da subito, più probante di quello contro il Novara, agevolmente indirizzato già nei primi minuti. Il secondo Torino di Giampaolo si è trovato di fronte una Pro Patria tignosa e anche per questo ha offerto qualcosa in meno sul piano del gioco, fermandosi alla fine su un 1-1 che sorprende ma non preoccupa (erano tante, le assenze). La manovra è stata meno fluida e inferiori sono state le occasioni create. Nel primo tempo Zaza – schierato in coppia con De Luca, vista l’assenza di Belotti causa Nazionale – segnava il gol dell’1-0 sul bel servizio di Berenguer, in azione di ripartenza. Nella ripresa lo spagnolo col 21 falliva dal dischetto l’opportunità di raddoppiare, mentre l’ex Colombo segnava dopo venti minuti il gol del pari con un magistrale sinistro al volo. Nel complesso, dopo due uscite, è già possibile fare un primo bilancio. Ecco dunque i promossi e i rimandati dell’amichevole giocata al “Grande Torino”

Torino-Pro Patria 1-1: i promossi

BERENGUER 6,5 – se già tre giorni fa aveva mostrato buoni segnali, nell’amichevole contro la Pro Patria l’ex Osasuna ha confermato che da trequartista potrà dire la sua. Giampaolo gli lascia libertà. Lo si trova nel cerchio del centrocampo a iniziare l’azione e poi venti metri più su a tentare di rifinirla. Come nel caso del gol di Zaza, quando pesca un bel corridoio e manda in rete il compagno. Censurabile, il rigore sbagliato, ma è stata l’unica pecca.

ZAZA 6,5 – Il lavoro di pressing che Giampaolo chiede ai suoi attaccanti fa al caso suo. Lavora cercando gli spazi e duetta spesso con Berenguer. L’11 ha iniziato bene e si sta calando gara dopo gara nel nuovo sistema di gioco. Intanto fanno due gol in due partite, sebbene vada tenuto in conto il valore delle avversarie.

NKOULOU 6,5 – Guida le tempistiche della difesa, diventando da un certo punto del primo tempo la voce di Giampaolo in campo. La linea si muove con lui. E’ il pilastro della retroguardia, per questo il ds Vagnati in questi giorni sta lavorando per convincerlo a restare in granata.

FALQUE 6 – Ci sono stati anche sprazzi di Iago, nella serata del “Grande Torino”. Il 10 entra al 60′ al posto di Berenguer e offre a Edera e Rauti due palloni ingiustamente sprecati dagli attaccanti. La qualità è indiscutibile, ma andrà ancora approfondito il suo inserimento nel modulo di Giampaolo.

RAUTI 6 – Entra e trova almeno quattro volte la strada per concludere. Dei ragazzi visti in campo è stato oggi il più convincente, sebbene non sia riuscito a segnare un gol che avrebbe meritato.

Torino-Pro Patria 1-1: i rimandati

EDERA 5,5 – Il 20 entra nella ripresa ma non riesce a incidere quanto il compagno di reparto. Spreca una nitida palla gol, ma nel complesso tocca pochi palloni. Non è da seconda punta che può dare il meglio di sé: il Toro dovrà riflettere sul da farsi.

AINA 5,5 – Ha giocato ancora da mezzala, come già contro il Novara. Giampaolo questa volta gli concede sessanta minuti: fa meglio nella ripresa, ma nel primo tempo è apparso talvolta in grande difficoltà. In fase di impostazione si allargava fin quasi sulla linea laterale, ma poi faticava a compiere le corse all’indietro necessarie in copertura. Da rivedere.