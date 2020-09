Cairo: "Ho visto cose interessanti. Calendario? Meglio partire con gare difficili" - Toro.it

Al termine dell’amichevole Torino-Pro Patria ha parlato Urbano Cairo: “La strada è ancora lunga ma il percorso intrapreso è quello giusto”

C’era anche Urbano Cairo allo stadio Olimpico Grande Torino ad assistere all’amichevole contro la Pro Patria. Al termine della partita, il patron granata ha parlato ai microfoni di Torino Channel. “Oggi ho visto cose interessanti, soprattutto nel primo tempo: ho visto la squadra fare un pressing alto e la voglia di giocare palla a terra. Questa è l’idea di calcio di Giampaolo. Nel secondo sono entrati molti giovani che hanno comunque dato il loro contributo. Da parte di tutti vedo un buon spirito e la voglia di apprendere concetti nuovi: la strada è ancora lungo ma questo è il percorso giusto”.

Cairo: “Avere sette giocatori in nazionale è motivo di orgoglio”

Contro la Pro Patria mancavano diversi giocatori perché impegnati con le rispettive nazionali: “Avere sette giocatori in nazionale è sempre un orgoglio per noi, anche se sarebbe meglio averli con noi perché il tempo per lavorare è poco. Il fatto di avere tanti giocatori in nazionale significa per che abbiamo una buona rosa”.

Il presidente granata ha poi commentato il sorteggio del calendario: “Iniziamo a Firenze dove non vinciamo da tantissimi anni, dai tempi di Pulici e Graziani. Anche la seconda partita, contro l’Atalanta, sarà impegnativa, ma è meglio partire subito con le partite difficili per immergerci nel clima giusto”.