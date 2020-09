LIVE Torino-Pro Vercelli: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Pro Vercelli, la diretta della partita amichevole, terza uscita stagionale dei granata: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Pro Vercelli è la terza amichevole della squadra di Marco Giampaolo di questo precampionato. Dopo aver vinto 4-1 contro il Novara e pareggiato per 1-1 contro la Pro Patria, la formazione granata è ancora di scena allo stadio Olimpico Grande Torino in una gara contro un’altra avversaria che milita nel campionato di serie C. Per il tecnico granata sarà l’occasione per collaudare il nuovo modulo in vista dell’esordio in campionato del prossimo 19 settembre in casa della Fiorentina. Segui Torino-Pro Vercelli in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Pro Vercelli: il prepartita in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-PRO VERCELLI

Ore 16.30 – E’ una bella giornata di sole nel capoluogo piemontese dove, alle ore 18, si giocherà l’amichevole tra il Torino e la Pro Vercelli. Per la partita di quest’oggi Marco Giampaolo è costretto a fare a meno dei portieri Salvatore Sirigu e Samir Ujkani, dei terzino Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda, dei centrocampisti Karol Linetty e Sasa Lukic, degli attaccanti Andrea Belotti e Vitalie Damascan, tutti impegnati con le rispettive nazionali. Assente per infortunio anche Cristian Ansaldi.

Torino-Pro Vercelli: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00

Torino-Pro Vercelli: dove vederla in TV e in streaming

L’amichevole Torino-Pro Vercelli, in diretta, sarà trasmessa in diretta su Torino Channel, canale 234 di Sky, per i suoi abbonati. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Pro Vercelli: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali