Lo striscione della Curva Maratona a pochi istanti dal debutto stagione, all’indirizzo del presidente Urbano Cairo

Non certo il clima più idilliaco del cominciare una nuova stagione. Gli strascichi di un precampionato che ha generato malumori nella piazza granata, si riversano anche ai minuti precedenti della sfida che questa sera metterà di fronte il Torino di Ivan Juric al Palermo neopromosso in Serie B, in occasione del primo turno di Coppa Italia. All’altezza della biglietteria dello stadio Olimpico-Grande Torino, una frangia della tifoseria granata, ci ha tenuto ad inviare un messaggio ai piani alti della società. Lo striscione recita così “Passione e cori solo per i nostri colori! Cairo Vattene !!” a firma della Curva Maratona. Il cuore pulsante del tifo granata riflette con queste parole il malcontento del popolo granata per la gestione del mercato e più in generale quella societaria.