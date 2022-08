Le formazioni ufficiali di Torino-Palermo, sfida valida per il primo turno di Coppa Italia 2022-2023: Berisha parte dalla panchina

Tutto pronto al Grande Torino in vista della sfida tra Torino e Palermo, valevole per il primo turno di Coppa Italia. Qualche sorpresa da parte di Juric, che sceglie di schierare tra i pali Milinkovic-Savic al posto di Berisha nel suo 3-4-2-1. Confermate invece le retrovie con Djidji e Rodriguez esterni e Buongiorno al centro. Davanti, Lukic a fare da regista supportato da Singo e Ricci. In campo anche il neoacquisto Radonjic sulla trequarti al fianco di Seck, entrambi a sostegno di Sanabria.

Formazioni ufficiali Torino-Palermo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Adopo, Lazaro, Linetty, Segre, Pellegri. All. Juric.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Broh, De Rose; Elia, Soleri, Floriano; Brunori. A disp: Pierozzi, Somma, Crivello, Silipo, Fella, Massolo, Broh, Doda, Soleri, Corona, Peretti. All. Di Benedetto