I convocati di Torino-Palermo, sfida di Coppa Italia in programma alle 21.15 di stasera: tecnici alle prese con le assenze

Poche ore al match tra Torino e Palermo, debutto ufficiale dei granata nella nuova stagione. Juric è alle prese con qualche assenza. Non avrà certamente Zima, per un problema alla spalla (tornerà tra la fine di agosto e l’inizio di settembre) ma spera di recuperare qualcuno nel reparto arretrato. Quattro assenti invece per il Palermo, che ieri sera ha raggiunto Torino.

Convocati Palermo: ecco chi è partito per Torino

Sono 22 i convocati del Palermo per la sfida di stasera alle 21.15 all’Olimpico Grande Torino. Non sono tra i convocati Valente, Lancini, Accardi e Luperini. Ecco l’elenco:

Portieri: Pigliacelli, Massolo

Difensori: Pierozzi, Sala, Somma, Crivello, Marconi, Nedelcearu, Doda, Buttaro, Peretti

Centrocampisti: Floriano, Broh, De Rose, Damiani, Elia

Attaccanti: Brunori, Silipo, Fella, Soleri, Corona, Stoppa.

Convocati Torino: i giocatori a disposizione di Juric

In attesa di comunicazione