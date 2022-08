La probabile formazione del Palermo / Di Benedetto rinuncia a Valente, Lancini, Accardi e Luperini. 4-2-3-1 con Brunori punta

Il Palermo sarà l’avversario del Torino per il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023, che si disputerà sabato 6 agosto alle ore 21.15. Sono 22 i calciatori che sono stati convocati dal tecnico Di Benedetto, promosso ad interim dopo le dimissioni di Silvio Baldini, in attesa dell’ufficializzazione del nuovo allenatore: tra gli assenti per infortunio ci sono Nicola Valente, Edoardo Lancini, Andrea Accardi e Giorgio Luperini.

Palermo: ballottaggio sugli esterni e in mediana

Per il Palermo quella di stasera contro il Torino sarà la seconda gara ufficiale della stagione. Privi ancora di una guida tecnica, i rosanero si sono imposti nel turno eliminatorio sulla Reggiana col risultato di 3-2. Contro i granata Di Benedetto non stravolgerà la squadra e opterà per il consueto 4-2-3-1 con Pigliacelli a difesa dei pali e davanti a lui la linea a quattro con Nedelcearu e Marconi centrali, Sala e Buttaro (in ballottaggio con Pierozzi) sulle corsie esterne. Damiani e Broh si contendono un posto in mediana, a fianco del sicuro titolare De Rose mentre sulla trequarti agiranno Elia, Stoppa e Floriano alle spalle del centravanti Brunori, il giocatore più pericoloso della formazione siciliana.

La probabile formazione del Palermo

Probabile formazione Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Damiani, De Rose; Elia, Stoppa, Floriano; Brunori. A disp: Pierozzi, Somma, Crivello, Silipo, Fella, Massolo, Broh, Doda, Soleri, Corona, Peretti. All. Di Benedetto

Indisponibili: Valente, Lancini, Accardi, Luperini