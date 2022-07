Il centrocampista e capitano del Torino, Sasa Lukic, ha commentato l’amichevole col Nizza persa dai granata 1-0

Dopo la sconfitta, 1-0, sul campo del Nizza, ha parlato il capitano del Torino, Sasa Lukic. “Come nelle altre amichevoli, abbiamo fatto una partita tosta, solida, seria. Abbiamo creato 3 o 4 occasioni che non abbiamo concretizzato mentre loro sono riusciti a segnare”, ha spiegato il centrocampista. “Il Nizza è una grande squadra che ha fatto un bellissimo campionato l’anno scorso, con questa amichevole abbiamo anche visto cosa possiamo migliorare”.

Lukic sul lavoro in ritiro

Poi sul momento di forma a una settimana dalla prima partita ufficiale: “Abbiamo iniziato ad allenarci il 4 luglio e pian piano stiamo trovando la migliore forma, secondo me fisicamente stiamo bene. Ora abbiamo ancora sei giorni prima della Coppa Italia per poter migliorare, dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato e dove possiamo fare meglio. Io sono fiducioso, sono contento di come abbiamo fatto il ritiro, ho visto tanta positività e ho visto i ragazzi comportarsi molto bene”.