Nizza-Torino, diretta della quinta amichevole del ritiro 2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quinta e ultima amichevole estiva per il Torino, a una settimana esatta dal via ufficiale della stagione, che sarà quello della Coppa Italia. I granata affronteranno a Nizza la squadra francese nel match che chiuderà ufficialmente il ritiro, iniziato con la partenza dal Filadelfia dell’11 luglio scorso. Nelle tre settimane d’Austria non è arrivato nessun giocatore: atteso Lazaro per inizio settimana, Juric schiererà quindi una squadra che avrà gli stessi interpreti della scorsa stagione, con l’eccezione ovviamente di tutti quei calciatori (da Bremer a Belotti) che non sono più granata. Segui in diretta Nizza-Torino su Toro.it.

Nizza-Torino: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Nizza (4-3-3): Bulka: Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Rosario, Thuram, Brahimi; Claude-Maurice, Gouiri, Delort. A disp. : Boulhendi, Daniliuc, Mendy, Nahounou, Belahyane, Schneiderlin, Traoré, Ilie, Stengs. All. Favre.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Linetty; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, N’Guessan, Djidji, Akhalaia, Ruszel, Radonjic, Wade, Zaza, Segre, Horvath, Edera, Adopo, Verdi. All. Juric.

Nizza-Torino: il prepartita

Ore 16.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento mentre sono state ufficializzate le formazioni scelte da Favre e Juric. Poche sorprese in quella granata, con Sanabria in attacco supportato da Seck e Linetty.

Ore 16.06 Ricognizione sul terreno di gioco per il Torino, prima del riscaldamento.

Ore 15.39 Le squadre sono arrivate allo stadio e fra poco scenderanno in campo per il riscaldamento

Il tweet del Nizza:

Ore 15 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Nizza-Torino. La squadra è arrivata in Costa Azzurra in mattinata, dopo aver lasciato il ritiro di Waidring, sede dell’ultima settimana. Squadre attese allo stadio tra le 15.30 e le 15.45. Giornata calda e soleggiata in Francia per quella che sarà l’ultima uscita in amichevole dei granata di Juric.

Nizza-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Nizza-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Torino Channel mentre non è prevista un diretta televisiva italiana.

Nizza-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 17