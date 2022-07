Le formazioni ufficiali di Nizza-Torino, sfida amichevole che chiuderà il ritiro dei granata: Seck e Linetty sulla trequarti

Ultima amichevole che chiude il ritiro: Juric per la sfida al Nizza sceglie Sanabria in attacco. In difesa c’é Zima al centro, supportato da Izzo e da Rodriguez, giocano Singo e Aina sulle fasce con Lukic e Ricci in mediana mentre Seck e Linetty supportano Sanabria. Inizia Milinkovic-Savic in porta, possibile poi un avvicendamento.

Formazioni ufficiali Nizza-Torino

Nizza (4-3-3): Bulka: Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Rosario, Thuram, Brahimi; Claude-Maurice, Gouiri, Delort. A disp. : Boulhendi, Daniliuc, Mendy, Nahounou, Belahyane, Schneiderlin, Traoré, Ilie, Stengs. All. Favre.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Linetty; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, N’Guessan, Djidji, Akhalaia, Ruszel, Radonjic, Wade, Zaza, Segre, Horvath, Edera, Adopo, Verdi. All. Juric.