Torino-Apollon Limassol, diretta della quarta amichevole del ritiro 2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quarto incontro amichevole del precampionato del Torino di Ivan Juric. Il secondo dall’inizio del secondo ritiro di Waidring. Alle 18 i granata si confronteranno – sul terreno di gioco dello Sportzentrum Aug di Seekirchen – con la formazione cipriota dell’Apollon Limassol, che ai primi di agosto sarà impegnata nei preliminari di Champions League. Reduce da due successi in fila con i cechi del Mlada Boleslav e i turchi del Trabzonsport, il gruppo di Juric cerca quest’oggi ulteriori conferme sullo stato di forma a poche settimane dallo start della nuova Serie A. Il calcio d’inizio della gara è in programma alle ore 18.00: segui Torino-Apollon Limassol in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Apollon Limassol: la diretta

1′ Il

Torino-Apollon Limassol: il prepartita

ore 16.00 Mancano due ore al fischio d’inizio dell’incontro, che metterà di fronte al Torino i ciprioti dell’Apollon Limassol, nella quarta amichevole precampionato. Ivan Juric dovrà fare i conti con diverse assenze. Non ci sarà il mattatore della gara con il Trabzonspor, Nemanja Radonjic, bloccato da problemi muscolari. Nella lista degli assenti anche Mergim Vojvoda e Pietro Pellegri.

ore 16.30 Il Torino si presenta allo Sporzentrum Aug di Seekirchen. Il video

Dove vedere Torino-Apollon Limassol in streaming e in TV

La partita Torino-Apollon Limassol in diretta streaming è trasmessa da Torino Channel. Non è invece prevista nessuna diretta televisiva dell’incontro.

Torino-Apollon Limassol: le formazioni UFFICIALI

Ecco le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Adopo, N’Guessan; Bayeye, Verdi, Segre, Antolini; Horvath, Edera; Zaza. A disp. Milinkovic-Savic, Zima, Sanabria, Lukic, Rodriguez, Singo, Seck, Djidji, Ricci, Akhalaia, Aina, Ruszel, Linetty, Wade, Gemello. All. Juric

Apollon Limassol: Jovanovic A., Jovanovic V., Pittas, Hervin, Da Silva, Spoliaric, Roberge, Khammas, Kryakou, Nikola, Coll. A disp. Demtriou, Mentes, Artyamatas, Bagally, Revazi, Pybernes, Petros, Pontikos, Panayioutou, Rangelo, Ido. All. Zorninger