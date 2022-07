I top e flop di Torino-Trabzonspor: la squadra granata convince contro i campioni in carica di Turchia, Singo è sempre tra i migliori

Il Torino vince e convince contro il Trabzonspor, offrendo la miglior prestazioni di questo precampionato. Una doppietta di Radonjic nel primo tempo e un gol di Seck nella ripresa fissano il risultato sul definitivo 3-0. Vediamo ora chi sono stati i migliori del Toro in questa stagione, dove nessuno è bocciato.

Torino-Trabzonspor: i top

RADONJIC: giorno dopo giorno il neoacquisto granata convince sempre di più. Nel primo tempo mette a segno una doppietta: prima sfrutta al meglio l’assist di Seck, poi approfitta di un errore della retroguardia avversaria e mette a segno il 2-0. E pensare che è reduce da alcuni giorni di inattività a causa di un leggero infortunio ormai pienamente smaltito.

SECK: l’assenza di trequartisti, il ritiro in Austria e queste amichevoli sono una grande occasione per lui per mettersi in mostra e convincere sempre di più Juric. L’ivoriano contro il Trabzonspor sfodera una bella prestazione e prima propizia il gol dell’1-0 con una bella iniziativa personale, poi nel secondo tempo si regala il 3-0 rubando palla a Vitor Hugo e battendo il portiere avversario.

SINGO: molto propositivo, soprattutto nel primo tempo, cala un po’ nella ripresa. Anche nelle precedente amichevoli aveva dimostrato di essere tra i più in forma in questo precampionato. Anche contro il Trabzonspor conferma queste impressioni.

VERDI: Juric lo manda in campo nel secondo tempo e il numero 24 appare particolarmente ispirato. Diversi dribbling e buone giocate al servizio dei compagni: dimostra voglia, nonostante il suo futuro sia probabilmente lontano dalla squadra granata.

MILINKOVIC-SAVIC: c’è gloria anche per il portiere serbo, in campo nel secondo tempo al posto di Berisha. Nel secondo tempo è decisivo con due interventi tutt’altro che semplici.