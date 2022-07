Torino-Trabzonspor, diretta della terza amichevole del ritiro 2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric che, spostatosi a Waidring, scenderà sul campo dello Sportplaz Langau di Kitzbuhel, Austria, alle ore 18.00 nonostante l’annullamento dell’amichevole contro l’Al Wahda. Affronterà infatti il Trabzonspor, club che si è aggiudicato l’ultima stagione nella massima Serie turca. Con una sconfitta rimediata contro l’Eintracht Francoforte e la vittoria contro il Mlada Boleslav, i granata sono pronti a trovare le conferme sperate per vedere i progressi fatti nel corso dell’ultima settimana. Sarà la prima partita dall’ufficialità di Bremer alla Juventus, assenza pesante a cui il tecnico croato dovrà abituare la propria fase difensiva. Il calcio d’inizio della gara è in programma alle ore 18.00: segui Torino-Trabzonspor in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Trabzonspor: la diretta

45′ Invasione di campo da parte di un tifoso turco. Viene allontanato in fretta dal rettangolo verde

44′ Batte Haspolat ma la sfera finisce in out

43′ Fallo di Aina ai danni di Kouassi al limite dell’area

42′ Batte Verdi dalla bandierina. La sfera viene messa a rientrare dentor con Bayeye che la colpisce di testa. I turchi la rimettono in mezzo e Aina cerca di recuperarla ma non ci riesce

41′ Toro in avanti. Bayeye crossa in mezzo ma Denswil chiude in corner

40′ Ammonito Vojvoda per un fallo ai danni di Erdogan

39′ Buono spunto di Verdi che cerca Vojvoda con la punta ma non lo trova. L’ex Bologna commette fallo su Erdogan

38′ Pressing di Erdogan su Aina e Milinkovic, che trova lo spazio per lanciare in profondità da Segre. Sopis gli soffia la sfera e riparte

37′ Riparte il Trabzonspor con un lancio lungo verso Kouassi. C’è però un fallo

36′ Riprende il gioco con una punizione per il Toro

35′ Sostituzione nel Toro: entrano Sanabria, Segre, Bayeye e Adopo per Linetty, Seck, Singo e Lukic

34′ Toro in avanti. Vojvoda serve Lukic che calcia di detro ma senza potenza. Tepe blocca il pallone senza problemi

33′ Lancio corto da aprte di Milinkovic-Savic. i granata fanno girare la sfera nelle retrovie

30′ Giro palla dei turchi che cercano di trovare spazio in avanti. Fallo di Aina ai danni di Semedo

29′ Sostituzione nel Trabzonspor: fuori Visca e Trezeguet e dentro Erdogan e Gedikli

28′ Sostituzione nel Toro: esce Aina per Rodriguez

27′ Doppia parata di Milinkovic-Savic che salva tutto!

26′ Cambio di gioco di Verdi che va da Singo. Il Toro rallenta i ritmi e torna dalla difesa

25′ Riprende il gioco. Siopis lancia la sfera in profondità verso stryger Larsen, che viene anticipato

24′ Si ferma il giorno e interviene lo staff medico

22′ Corner per i bordeaux-celesti. La sfera viene messa in mezzo e allontanata in out. Resta a terra Izzo dopo un contrasto con un Semedo

21′ Fallo di Zima ai danni di un avversario. Il Trazbonspor riparte dalle retrovie

20′ Toro in avanti con Lukic. I turchi si chiudono nella propria metà campo

17′ Sostituzione nel Trazbonspor: escono Hamsik, Cakir, Cornelius, Bakasetas ed entrano Haspolat, Taha Tepe, Kouassi, Siopis

15′ Ottima azione individuale di Verdi che si destreggia in mezzo a diversi avversari. Il Toro guadagna una punizione. Ci prova Vojvoda. La sfera viene respinta e arriva a Lukic, che calcia alto sopra la traversa

14′ Altro pericolo dei bordeaux-celesti! Tiro di Cornelius che calcia alto sopra la traversa. Si alzano i ritmi

13′ Angolo battuto male dai turchi. La sfera torna all’estreno difensore del Toro, che si occupa di un lancio lungo

12′ Doppia chance per il Trabzonspor! Milinkovic-Savic dice di no in entrambe le occasioni a Trezeguet, chiudendo in corner

11′ Azione del gol: ci pensa Seck, lasciato tutto solo, a triplicare il vantaggio dei granata, prenendo la sfera e calciando a colpo sicuro all’interno dello specchio

10′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOOOO

9′ Pericolo Toro! Verdi con un mancino tagliente mette la sfera in mezzo. Non ci arriva Seck!

8′ Toro che fa girare la sfera nelle retrovie. Singo viene messo a terra da Denswil. Punizione per i granata

7′ Rimessa laterale in favore del Toro

6′ Conclusione pericolosa di Bakaseta! Pericolo dei turchi dai 25 metri, che non trovano lo specchio

5′ Rimessa laterale per il Toro. Se ne occupa Singo

4′ Giro palla del Toro. Milinkovic cerca Linetty in profondità ma al sfera arriva da Cakir

1′ Si riparte! Primo possesso dei turchi

1′ Sostituzione anche nel Trabzonspor: fuori Ozdemir e Tokoz e dentro Kaplan e Semedo

1′ Sostituzione nel Torino: entrano Milinkovic-Savic, Izzo e Verdi per Berisha, Djidji e Radonjic

SECONDO TEMPO

45+2′ Finisce qui il primo tempo! Granata che chiudono in vantaggio per 2-0 contro i turchi!

45+1′ 2 minuti di recupero

45′ Lotta fisica tra Zima e Cornelius. I granata sbagliano a impostare ma non ne approfittano gli avversari, che lasciano la sfera al Toro

44′ Toro in avanti. Seck perde la sfera e permette ai turchi di ripartire. Cornelius riceve palla e prova a metterla dentro per Trezueguet ma sbaglia le misure

41′ Giro palla dei bordeaux-celesti che regalano una rimessa al Toro

40′ Ammonito Zima per un fallo ai danni di Cornelius

39′ Pericolo Trabzonspor! Conclusione di mancino di Bakasetas dopo una serie di rimpalli. Non trova lo specchio

38′ Fallo di Zima ai danni di Cornelius. Punizione per i turchi che ripartono velocemente

37′ Giro palla del Torino. Seck viene messo a terra da Bakasetas ma il possesso resta granata e l’arbitro lascia proseguire

36′ Rimessa per il Toro. Lancio lungo di Berisha, col pallone che viene però colpito da Stryger Larsen. Zima lo recupera e lo protegge

34′ Hamsik blocca la manovra graanta. Possesso che torna ai bordeaux-celesti

32′ Turchi in avanti ma costretti a tornare nelle retrovie. Ci prova Bakasetas dalla distanza ma non trova lo specchio

31′ Sostituzione nel Trabzonspor: entra Denswil al posto di Elmali

31′ Angolo per il Toro. Schema del Toro, che viene messo sul secondo palo e tenuto in campo da Djidji. Cakir lo blocca tra i guantoni

30′ Toro ina vanti con Seck, che serve Singo. Ozdemir chiude in corner

29′ Rimessa laterale per i turchi, che fanno girare la sfera nelle retrovie ritornando da Cakir

27′ Resta a terra Elmali, che viene accomapgnato fuori dal campo, dove si fa medicare

27′ Altro intervento falloso da parte dei granata. Questa volta è Lukic a commettere fallo

26′ Punizione per i turchi. Fallo di Rodriguez su un avversario

25′ Riprende il gioco. Si riparte con il possesso per il Trabzonspor

23′ Cooling break per le due formazioni

23′ Azione del gol: errore dei turchi che permette a Radonjic di rubare palla e avere la meglio nell’uno contro uno con il portiere del Trabzonspor

22′ RADDOPPIO GRANATAAAAAAA

22′ Il Trabzonspor cerca subito la reazione

21′ Azione dle gol: la sblocca Radonjic rendendosi autore del suo primo gol in granata! Azione che aprte da Seck, saltando diversi avversari e scaricando su Singo. L’ivoriano salta Trezeguet e crossa in mezzo dove ad attendere la sfera c’è il compagno serbo che trova il tap-in vincente!

20′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOO

19′ Possesso per il Trabzonspor. Rallenta il giro palla dei turchi, che cercano spazi per ripartire

18′ Toro che scatta ina vanti con Radonjic. Il serbo mette la sfera in mezzo da Linetty, che non riesce a girarla in avanti

17′ Fallo subito da Singo. Punizione per il Toro, che la batte velocemente

16′ Granata ancora in avanti. Poca intesa in avanti per i granata. Ancora Seck ha l’occasione di sbloccarla ma non sfrutta un filtrante

15′ Occasionissima Toro! Primo squillo di Radonjic che serve Seck in mezzo. Il senegalese tocca la sfera ma non trova lo specchio!

14′ Pericolo Toro con Seck che tenta lo spunto in avanti. Chiude tutto Ozdemir!

12′ Rimessa laterale in favore del Toro, che torna dalla difesa

11′ Ancora giro palla per il Toro, che indietreggia fino da Berisha. Lancio lungo del portiere granata, ma Seck non ci arriva. Djidji intercetta la sfera e cerca Singo, ma la sfera finisce in out

10′ Buon anticipo di Rodriguez su Visca. Sfera che finisce in out

9′ Il Toro risponde sul fronte opposto sfruttando una ripartenza. Lukic commette fallo ai danni di HAmsik. Punizione per il Trabzonspor, che riparte da Cakir

8′ Rimessa da posizione offensiva per il Trabzonspor con Stryger Larsen. I turchi mettono la sfera in mezzo ma Singo allontana di testa

6′ Occasione Toro! Ottimo spunto di Seck, che apre per Singo sulla destra. L’ivoriano rimette in mezzo il pallone, che torna al compagno. L’arbitro fischia fallo in attacco

5′ Giro palla del Trabzonspor, che resta nelle retrovie. Pressing alto del Torino

4′ Lancio in profondità da parte dei bordeaux-celesti, che vengono però chiusi da Djidji

3′ Toro che cerca spunti in avanti. Lukic prova a servire Singo ma non lo trova. Rimessa laterale per i turchi

1′ Si comincia! Primo pallone toccato dal Torino, che cerca di farsi vedere ina vanti ma perde in fretta il possesso palla. Rimessa alterale per il Trabzonspor

PRIMO TEMPO

Torino-Trabzonspor 2-0: il tabellino

Marcatore: pt 20′, 22′ Radonjic (T)

Ammonito: pt 40′ Zima (T); st 40′ Vojvoda (T)

Torino (3-4-1-2): Berisha (st 1′ Berisha); Djidji ,(st 1′ Izzo) Zima, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic (st 1′ Verdi). A disp. Gemello, Bayeye, Zaza, Segre, Sanabria, Horvath, Edera, Adopo, Dellavalle, Aina, Antolini. All. Juric

Trabzonspor: Cakir, Ozdemir (st 1′ Kaplan), Visca, Tokoz, Bakasetas, Vitor Hugo, Cornelius, Hamsik, Elmali (pt 31′ Denwil), Stryger Larsen, Trezeguet. A disp. Taha Tepe, Aydin, Moradaoglu, Siopis, Semedo, Altikardes, Erdogan, Haspolat, Gedikli, Sen, Kouassi. All. Avci

Torino-Trabzonspor: il prepartita

Mancano ancora due ore e mezza al fischio d’inizio dell’incontro, che vedrà il Torino mettersi alla prova contro il Trabzonspor, club campione di Turchia, nella terza amichevole precampionato. Juric dovrà fare i conti con un’assenza importante in difesa oltre a quella di Bremer, che ha salutato il club per approdare alla Juventus. Non c’è infatti Buongiorno. Nessuna novità sul fronte entrate per quanto riguarda il mercato dei granata, ancora fermi e in attesa di chiudere qualche trattativa in corso.

Dove vedere Torino-Trabzonspor in streaming e in TV

La partita Torino-Trabzonspor in diretta streaming è trasmessa da Torino Channel. Non è invece prevista nessuna diretta televisiva dell’incontro.

Torino-Trabzonspor: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Bayeye, Izzo, Zaza, Segre, Sanabria, Horvath, Edera, Adopo, Verdi, Dellavalle, Aina, Antolini. All. Juric

Trabzonspor: Cakir, Ozdemir, Visca, Tokoz, Bakasetas, Vitor Hugo, Cornelius, Hamsik, Elmali, Stryger Larsen, Trezeguet. A disp. Taha Tepe, Aydin, Moradaoglu, Siopis, Semedo, Altikardes, Denswil, Kaplan, Erdogan, Haspolat, Gedikli, Sen, Kouassi. All. Avci