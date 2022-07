Le formazioni ufficiali di Trabzonspor-Torino: non c’è Buongiorno. Al suo posto Djidji nel tridente difensivo granata

Manca poco al calcio d’inizio dell’amichevole estiva tra Trabzonspor e Torino, con calcio d’inizio alle ore 18.00. Confermato il 3-4-1-2 come di consueto per gli uomini di Juric. Tra gli assenti granata, Alessandro Buongiorno, pedina importante per la difesa di Juric, che ha ripiegato così su Djidji. Titolare a sorpresa invece Radonjic: è la prima vera occasione per lui di dire la sua dall’inizio. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Trabzonspor-Torino

Trabzonspor: Cakir, Ozdemir, Visca, Tokoz, Bakasetas, Vitor Hugo, Cornelius, Hamsik, Elmali, Stryger Larsen, Trezeguet. A disp. Taha Tepe, Aydin, Moradaoglu, Siopis, Semedo, Altikardes, Denswil, Kaplan, Erdogan, Haspolat, Gedikli, Sen, Kouassi. All. Avci

Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Bayeye, Izzo, Zaza, Segre, Sanabria, Horvath, Edera, Adopo, Verdi, Dellavalle, Aina, Antolini. All. Juric