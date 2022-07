Torino-Mlada Boleslav, diretta della seconda amichevole del ritiro 2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Eintracht Francoforte (con rete granata di Horvath) nella prima uscita stagionale, la squadra di Ivan Juric torna in campo per seconda amichevole del precampionato: Torino-Mlada Boleslav. E’ la prima partita della squadra granata senza Gleison Bremer, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Juventus e non è partito insieme ai compagni per Perg, sede della partita. Il calcio d’inizio della gara è in programma alle ore 18.30 (inizialmente era previsto alle ore 18.00): segui Torino-Mlada Boleslav in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Mlada Boleslav: la diretta

SECONDO TEMPO

47′ Finisce qui la prima frazione. Torino-Mlada Boleslav 1-0

45′ Palla persa da Matejovsky. Linetty ne approfitta. Punta la porta, poi affida il pallone a Radonjic. Il serbo libera il destro da fuori. Il portiere si salva in due tempi.

45′ Due minuti di recupero

44′ Possesso Torino interrotto da una palla troppo profonda di Linetty che interrompe la sua corsa sul fondo

40′ Occasione ancora per i cechi. Azione che parte da destra da una ripartenza. Masek riceve spalle alla porta e scocca il destro. Palla che termina sopra la traversa

38′ Mlada Boleslav vicino al pari con Matejovsky. A tu per tu con Berisha, tira centrale e l’estremo difensore blocca

34′ L’azione del gol: cross dalla sinistra di Radonjic. Lukic al centro dell’area stacca di testa e sigla la rete del vantaggio

33′ GOOOOOOOL! 1-0 Lukic

30′ Singo prova a dribblare in velocità due avversari sulla fascia destra. Passa il primo, ma non il secondo. L’ivoriano cade a terra e ci resta qualche secondo, ma si rialza e si può ripartire

27′ Che rischio per Berisha! Il portiere viene coinvolto nel palleggio dei granata, ma il pressing dei cechi è alto e in uno contro uno rischia di combinare la frittata. Per sua fortuna riesce a liberarsi in tempo del pallone e appoggiare per Singo, posizionato a destra, appena fuori l’area di rigore

26′ Si riparte col rinvio di Berisha. Palla a Seck che si agita sulla fascia mancina. Si porta sul fondo, crossa al centro, ma il pallone viene intercettato e messo in angolo

24′ Il match si interrompe per il cooling break

22′ Ammonito Buongiorno. Palla all’indietro di Rodriguez per il classe ’99, che ha un controllo infelice e si fa scippare il pallone da Matejovsky. L’arbitro mostra il giallo e comanda calcio di punizione dai venti metri

20′ Galoppata in velocietà sull’out mancino di Radonjic che arriva sul fondo. Mette al centro. Un rimpallo porta al colpo di testa di Lukic che non impensierisce l’estremo difensore ceco che può bloccare tranquillamente

17′ Brutta palla persa da Lukic a centrocampo. Una serie di rimpalli porta al tiro di destro di Dancak, ribattuto dalla difesa

10′ Il Toro palleggia con continuità nella metà campo avversaria. La sfera arriva sui piedi di Singo sulla fascia destra in zona avanzata. L’ivoriano scocca un forte tiro-cross che impegna il portiere ceco in presa

7′ Toro piuttosto impreciso in questi primi minuti. Sulla fascia destra Singo manda direttamente in fallo laterale un pallone indirizzato a Seck

5′ Ancora Vojvoda protagonista in negativo con un passaggio all’indietro verso Berisha con un attaccante del Mlada Boleslav pronto ad approfittarne. L’estremo difensore si distende in presa

3′ Sulla fascia sinistra, nella metà campo ceca, Rodriguez cerca la triangolazione con Vojvoda, ma il pallone del kosovaro è troppo lungo e termina sul fondo

1′ Battuto il calcio d’inizio dal Torino

PRIMO TEMPO

Torino-Mlada Boleslav 1-0: il tabellino

RETI: pt 33′ Lukic

AMMONITI: pt 22′ Buongiorno (T)

Torino-Mlada Boleslav: il prepartita

Ore 18.20 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: fra pochi minuti il via della gara amichevole, la seconda dopo quella contro l’Eintracht.

Ore 18.00 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: non c’è Bremer, rimasto a Bad Leonfelden. Un segnale di mercato, visto che la cessione del brasiliano appare imminente.

Ore 17.30 Sia il Torino che Mlada Boleslav sono arrivate al campo di Perg dove, fra circa un’ora, inizierà l’amichevole. Ivan Juric sta continuando a lavorare con una squadra molto diversa da quella che si immaginava di avere: dopo oltre una settimana di ritiro, infatti, gli unici acquisti restano Bayeye e Radonjic. La squadra che scenderà in campo quest’oggi contro la formazione ceca sarà infatti imbottita di giovani e giocatori in uscita.

Dove vedere Torino-Mlada Boleslav in streaming e in TV

La partita Torino-Mlada Boleslav in diretta streaming è trasmessa da Torino Channel. Non è invece prevista nessuna diretta televisiva dell’incontro.

Torino-Mlada Boleslav: le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Berisha; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. A disposizione: Milinkovic Savic, Gemello, Bayeye, Izzo, Zaza, Segre, Pellegri, Horvath, Edera, Adopo, Verdi, Dellavalle, Akhalaia, Aina, Garbett, Antolini. Allenatore: Juric.

MLADA BOLESLAV: Polacek, Simek, Matejovsky, Ladra, Fulnek, Dancak, Suchy, Skoda, Pech, Masek, Karafiat. A disposizione: Seda, Lichtenberg, Donat, Skalak, Darmovzal, Marecek, Samek, Latal, Rolinek, Krobot, Stransky, Jahic, Vanicek. Allenatore: Hoftych.