Le formazioni ufficiali di Torino-Mlada Boleslav: Bremer ha già salutato la squadra, in difesa al centro ci sarà Buongiorno

La prima volta senza Bremer. Il Torino affronterà alle 18.30 il Mlada Boleslav in amichevole a Perg. Non c’è il brasiliano, al centro della difesa giocherà Buongiorno. In attacco la coperta è corta: probabile 3-4-1-2 con Seck e Radonjic in attacco.

Le formazioni ufficiali di Torino-Mlada Boleslav

TORINO (3-4-1-2): Berisha; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. A disposizione: Milinkovic Savic, Gemello, Bayeye, Izzo, Zaza, Segre, Pellegri, Horvath, Edera, Adopo, Verdi, Dellavalle, Akhalaia, Aina, Garbett, Antolini. Allenatore: Juric.

MLADA BOLESLAV: Polacek, Simek, Matejovsky, Ladra, Fulnek, Dancak, Suchy, Skoda, Pech, Masek, Karafiat. A disposizione: Seda, Lichtenberg, Donat, Skalak, Darmovzal, Marecek, Samek, Latal, Rolinek, Krobot, Stransky, Jahic, Vanicek. Allenatore: Hoftych.