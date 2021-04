I convocati di Nicola e Fonseca per Torino-Roma, partita della 31^ giornata di Serie A 2020/2021: ecco i calciatori scelti dai due allenatori

Dopo il pareggio contro la Juventus e la vittoria con l’Udinese, il Toro di Davide Nicola cerca ulteriori conferme e punti chiave in ottica salvezza anche contro la Roma. Con i giallorossi, nel match in programma questa sera alle 18 sul campo del Grande Torino, i granata punteranno a strappare il primo successo contro una big che permetterebbe di allungare ulteriormente sulla zona retrocessione. Dall’altra parte, però, ci sarà una formazione, sì stanca dal turno europeo, ma galvanizzata dall’approdo in semifinale e alla ricerca di risultati che possano permettergli di puntare ancora alle posizioni nobili della classifica, ovviamente in chiave europea. La sfida, dunque, si preannuncia particolarmente calda: di seguito le scelte dei due tecnici, Nicola e Fonseca, in vista di Torino-Roma.

Torino-Roma i convocati di Fonseca

Sono 22 i convocati di Fonseca per la sfida contro il Torino:

Portieri: Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.

Torino-Roma, i convocati di Nicola

In attesa di comunicazioni ufficiali