Torino-Roma, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Roma è una delle ultime partite della 31a giornata del campionato di serie A. La squadra granata è reduce dal pareggio nel derby contro la Juventus e dalla vittoria contro la Juventus e, contro i giallorossi, vuole proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi anche per tenere a distanza il Cagliari, vittorioso nell’anticipo contro il Parma. La formazione giallorossa, invece, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 1-0 il Bologna e in settimana ha ottenuto il pass per la semifinale di Europa League eliminando l’Ajax. Segui Torino-Roma in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Linetty, Rincon, Buongiorno. Allenatore: Nicola

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibañez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Peres; Pedro, Perez; Mayoral. A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Karsdorp, Juan Jesus, Dzeko, Santon, Mancini, Pastore, Diawara, Calafiori, Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca

Torino-Roma: il prepartita

Ore 16.00 E’ una bella giornata primaverile nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, si affronteranno Torino e Roma. La squadra granata arriva alla partita quasi al completo, Davide Nicola ha infatti recuperato sia Lyanco che Wilfried Singo. L’unico assente è Salvatore Sirigu che, così come una settimana fa contro l’Udinese, sarà sostituito tra i pali da Vanja Milinkovic-Savic. Tanti gli assenti invece nella Roma: a centrocampo non ci sarà lo squalificato Lorenzo Pellegrini, in difesa assenti gli infortunati Kumbulla e Smalling.

Torino-Roma: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Roma, in diretta, è possibile seguirla su Sky Sport serie A (canale 251). La partita è trasmessa anche in diretta streaming su SkyGo e su Now TV. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Roma: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00.