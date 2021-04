Sintesi e commento di Torino-Roma, sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A: decide dopo 45 minuti il gol di Mayoral

La sorpresa è in mezzo al campo: per la sfida alla Roma Nicola rinuncia a Rincon e sceglie Lukic come mezzala, nella mediana a tre con Verdi e Mandragora. In difesa torna Nkoulou mentre sulle fasce gli esterni sono quelli delle ultime due partite, Vojvoda e Ansaldi. Singo, parte quindi dalla panchina. Non passano nemmeno due minuti e la Roma è avanti: inizialmente Massa fischia un fuorigioco ma poi, richiamato dal Var, convalida la rete di Borja Majoral, tenuto in gioco da Bremer e Ansaldi. Una serie di rimpalli fortunati per i giallorossi: tutto parte da Nkoulou che rinviando colpisce un avversario sulla trequarti. Mandragora molle su Veretout che la dà a Pedro: il tacco per Mayoral si trasforma nel vantaggio. Dopo il gol, però, la Roma si spegne lentamente e in campo resta soltanto il Toro, anche se la squadra di Fonseca è pericolosissima in un paio di frangenti in contropiede. All’11’ la punizione di Verdi trova pronto Mirante, al 14’ ancora il numero ventiquattro va alla conclusione dal limite però è al quarto d’ora che il Toro si divora la prima occasione. Verdi allarga per Ansaldi, l’argentino prova il tiro e sulla respinta di Mirante Lukic a centro area non centra la porta. Cinque minuti dopo la Roma potrebbe raddoppiare: contropiede giallorosso, e Pedro servito in area che deve solo depositare in rete. Arriva dal nulla Mandragora e toglie il pallone dai piedi dell’avversario. La partita è vivacissima e il Toro le prova tutte per arrivare al pareggio. Alla mezz’ora di nuovo un pallone d’oro sui piede di Lukic, che calcia addosso al portiere e ancora un’azione della Roma che vede Majoral a botta sicura provare a sorprendere Milinkovic-Savic, deviazione di schiena di Ansaldi e Toro che si salva.