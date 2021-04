Le parole di Simone Zaza dopo Torino-Roma 3-1: l’attaccante commenta la vittoria e il gol, giunto a pochi secondi dal suo ingresso

Simone Zaza è intervenuto, a caldo, per commentare la vittoria per 3-1 del suo Torino contro la Roma. Ecco le sue parole, che partono dalla rete del 2-1 con cui ha ribaltato il punteggio: “E’ un gol importante, che ha fatto sì che potessimo ribaltare la partita. E’ una vittoria importantissima contro una squadra forte, sono tanto contento per la vittoria, dopo tanti mesi difficili. Ora c’è entusiasmo, c’è coesione. Sappiamo che non siamo la nostra classifica, dovevamo giocare con più coraggio, abbiamo rischiato tanto contro una squadra molto offensiva. Ma il coraggio è servito. Il Toro è cresciuto nella consapevolezza che siamo una squadra forte, e adesso più di prima lo stiamo dimostrando. Ora è uscito fuori lo spirito Toro, che era mancato”.