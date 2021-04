Le parole di Vanja Milinkovic-Savic dopo la vittoria del Torino contro la Roma per 3-1: ecco il commento del portiere

Vanja Milinkovic-Savic, che ha sostituito ancora Sirigu, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma: “Non possiamo mettere noi stessi prima della squadra. Penso solo ai tre punti, anzi ai sei che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Non dobbiamo avere dubbi, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Ora è vero, siamo un po’ più tranquilli, possiamo respirare un poco: ma dobbiamo mantenere i livelli di attenzione delle ultime due partite”.