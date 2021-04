Le parole di Paulo Fonseca dopo la sconfitta per 3-1 contro il Torino: ecco il commento dell’allenatore della Roma

Paulo Fonseca è intervenuto dopo il fischio finale per commentare la sconfitta della sua Roma sul campo del Torino. Ecco il commento dell’allenatore: “Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto, il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato”. Il tecnico giallorosso ha poi proseguito ai microfoni di Sky: “E’ una questione di concentrazione, in Europa League la squadra è più concentrata. Abbiamo fatto tanti errori, devo assumermi le mie responsabilità. Champions? C’è la possibilità matematica, ma è difficile”.