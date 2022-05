Torino-Roma, la moviola in diretta: ecco tutti gli episodi più discussi della partita dell’Olimpico Grande Torino, ultima di campionato

Torino-Roma è la partita che chiude il campionato della squadra di Ivan Juric. A dirigere l’incontro è il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, assistito dai guardalinee Mondin e Mastrodonato. Al Var ci sono Fabbri e Zefferli. Vediamo tutti gli episodi più discussi della partita: ecco la moviola di Torino-Roma.

Torino-Roma, la moviola in diretta

78′ RIGORE PER LA ROMA: Buongiorno trattiene Zaniolo e Irrati indica di nuovo il dischetto.

40′ RIGORE PER LA ROMA: Rodriguez sbaglia un retropassaggio, Abraham anticipa Berisha che in scivolata lo stende. Irrati non ha dubbi nel fischiare il rigore.