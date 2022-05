Torino-Roma, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima giornata di campionato: il Torino, nell’anticipo di giornata, incontra la Roma. I giallorossi non chiederanno oggi a loro annata ma avranno una finale di Conference da giocare, motivo della sfida di venerdì. Per la squadra di Juric è una sfida che per molti sarà l’ultima con la maglia granata addosso: si attende infatti la risposta di Belotti, in scadenza, e si dovrà capire ancora se sul futuro di Ansaldi sarà ancora al Torino. Sono solo due dei calciatori che potrebbero salutare, considerati gli addii dei granata in prestito, come per esempio Pobega ma pure Brekalo, che ha scelto di non rimanere. Segui in diretta Torino-Roma su Toro.it.

Torino-Roma: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-ROMA

Ore 18.45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Torino-Roma. Ancora pochi tifosi intorno allo stadio, molti arriveranno però nella prossima mezz’ora per attendere il pullman che porterà la squadra all’interno del Grande Torino. Giornata calda: ci sono circa 25 gradi al momento. Una volta arrivati i calciatori di Torino e Roma guadagneranno gli spogliatoi, prima del consueto riscaldamento che precederà la partita di stasera.

Torino-Roma: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della partita:

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Pjaca; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Mandragora, Pobega, Linetty, Seck, Brekalo, Warming, Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Veretout, Oliveira, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Shomurodov. A disposizione: Fuzato, Boer, Karsporp, Viña, Zalewski, Cristante, Bove, Zaniolo, El Shaarawy, Afena-Gyan, Carles Perez. Allenatore: Mourinho

Torino-Roma: dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Roma in diretta sarà trasmessa su DAZN, piattaforma streaming che detiene i diritti di tutti e 10 i match di Serie A per questa stagione ma pure per le prossime due, essendosi aggiudicata i diritti del triennio 2021-2024.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Roma: la diretta

Calcio d’inizio ore 20-45