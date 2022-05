Durante il riscaldamento di Torino-Roma i tifosi granata hanno intonato cori per Belotti: “C’è solo un Capitano”

Cori, tanti, dell’intero stadio: un’ovazione per Andrea Belotti durante il riscaldamento di Torino-Roma. Quella di oggi è una giornata molto particolare per il Gallo: In scadenza di contratto, quella di oggi potrebbe anche essere l’ultima partita con la maglia del Toro. Una decisione è attesa nei prossimi giorni: nel frattempo, ancora una volta, i tifosi si schierano dalla parte del loro capitano.