Le dichiarazioni del ds granata Davide Vagnati prima di Torino-Roma, sfida valida per la 38a e ultima giornata

Un’altra stagione sta volgendo al termine. Restano infatti da giocare solamente novanta miuti, quelli che vedranno il Toro di Juric protagonista assieme alla Roma di Puorinho. Il ds granata Davide Vagnati commenta così il momento del club e la stagione: “Belotti? Ne parleremo la prossima settimana. simao ottimisti perchè non ha ancora deciso e bisogna esserlo. Io sono positivo di natura e vedremo. Non voglio espormi. Penso che lui abbia il cuore granata. Ci sono sensazioni positive. Bremer? Ci sono state tante telefonate. Proprio oggi è stato premiato come miglior difensore della Serie A. È un grande riconoscimento per un grande uomo“.