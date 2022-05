Il commento di Samuele Ricci prima di Torino-Roma, sfida valida per l’ultima giornata di campionato 2021-2022

Manca poco al calcio d’inizio dell’ultima giornata di Serie A che si aprirà con Torino-Roma. Tra i protagonisti del match, c’è Samuele Ricci, che commenta così il prepartita: “Ci siamo allenati bene questa settimana. Il Mister come sempre ci ha caricati come se fosse la prima di campioanto. Dobbiamo mettere quello che sappiamo in campo. Dobbiamo scendere concentrati, siamo contro una squadra forte, lo sappiamo, ma anche noi non siamo da meno e possiamo dargli del filo da torcere“.