Le formazioni ufficiali di Torino-Roma: cambio di formazione per Juric, che opta per il 4-3-3 per l’ultima di campionato

Si avvicina il calcio d’inizio dell’ultima sfida per Torino e Roma, rivali al Grande Torino. Qualche cambio in vista rispetto alle previsioni nel match che apre l’ultima giornata per i granata: primo fra tutti il modulo. Si torna alla difesa a 4, con centrocmapo e attacco a 3 per Ivan Juric. Non è però l’unica novità che il croato ha deciso di inserire. Nonstante l’addio imminente infatti, Josip Brekalo giocherà titolare al fianoc di Praet, per supportare al meglio Belotti.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Berisha; Aina, Zima, Rodriguez, Ansaldi; Lukic, Ricci, Pobega; Praet, Brekalo; Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Izzo, Pjaca, Sanabria, Edera, Seck, Djidji, Mandragora, Pellegri, Linetty, Buongiorno. All. Juric.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Veretout, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Abraham, Shomurodov. A disp. Fuzato, Karsdorp, Cristante, Vina, Smalling, Perez, Maitland-Niles, Zaniolo, Diawara, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy. All. Mourinho.