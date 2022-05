Torino-Roma: i convocati di Ivan Juric e José Mourinho per la partita di questa sera, ultima giornata del campionato di serie A 2021/2022

L’ultima giornata del campionato di serie A 2021/2022 si apre questa sera con l’anticipo Torino-Roma (il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.45). Vediamo ora quali sono i calciatori convocati dai due tecnici, Ivan Juric e José Mourinho, per la partita dell’Olimpico Grande Torino.

Torino-Roma: i convocati di Juric

Per la partita contro la Roma, Juric ritrova Buongiorno in difesa e Sanabria in attacco. Tanti però gli assenti: sono out per infortunio Bremer, Fares, Singo e Vojvoda. Non convocati neppure Zaza e Warming.

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Anton, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Zima

CENTROCAMPISTI: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci

ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Edera, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck

Torino-Roma: i convocati di Mourinho

In attesa di comunicazioni