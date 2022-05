La probabile formazione della Roma / Mourinho cambia assetto ai giallorossi. Assente Smalling, ritorna l’ex Atalanta

Siamo giunti al turno conclusivo del campionato. Se il Torino non ha nulla da chiedere alla propria stagione, se non la permanenza nella parte sinistra della classifica, tutte le attenzioni della Roma sono proiettate alla finale di Conference League, in programma mercoledì 25 maggio contro gli olandesi del Feyenoord. Un allenatore dal curriculum vincente come Josè Mourinho non vorrà di certo chiudere con un passo falso il suo primo campionato della sua esperienza nella capitale, soprattutto quando c’è da difendere dagli attacchi di Fiorentina e Atalanta il sesto posto utile (in caso di k.o. a Tirana) per la qualificazione in Europa League. Il tecnico portoghese non dovrà fare i conti con alcun giocatore squalificato, mentre per infortunio dovrà lasciare a Roma Smalling (noie fisiche) e Mkhitaryan (lesione al flessore della coscia destra). In dubbio Nicolò Zaniolo, alle prese con un affaticamento muscolare.

Un solo trequartista dietro le due punte

Josè Mourinho per la gara dell’Olimpico-Grande Torino, nonostante il grande impegno fissato in calendario, non sembra intenzionato a fare granché turnover. A difendere i pali dei giallorossi è il confermato Rui Patricio. A comporre il terzetto offensivo torna dalla squalifica Gianluca Mancini, al fianco di Kumbulla e Ibañez. In mediana gioca ancora Veretout, mentre Mourinho concede un turno di riposo a Cristante, preferendogli Sergio Oliveira. Minuti ancora per Spinazzola (in vantaggio su Viña) sull’out mancino e Maitland-Niles su quello opposto. Via il doppio trequartista, giocherà Pellegrini dietro le punte Abraham (avanti rispetto a Carles Perez) e uno tra Shomurodov ed El Shaarawy, con l’uzbeco in pole position.

Roma, chi gioca contro il Torino?

Probabile formazione Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Veretout, Oliveira, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Shomurodov. A disp. Fuzato, Boer, Karsporp, Viña, Zalewski, Cristante, Bove, Zaniolo, El Shaarawy, Afena-Gyan, Carles Perez. All. Mourinho

